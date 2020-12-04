У Дніпрі вулична експозиція «баб» поповнилася статуєю скіфського воїна, якій не менш як 5 тисяч років

У Дніпрі вулична експозиція кам'яної пластики національного історичного музею імені Яворницького поповнилася статуєю скіфського воїна, якій не менш як 5 тисяч років. Скульптуру встановили «толокою» 4 грудня.

Як розповіли фахівці історичного музею, це 49-й артефакт вуличної експозиції та 7-й скіфський воїн з колекції.

Статую знайшли три роки тому біля села Вишневе П'ятихатського району Дніпропетровщини під час археологічної розвідки. Місцерозташування артефакту – посадку – підказав місцевий мешканець.

Скульптура близько 1,2 метра заввишки. Чітко видно зігнуту в лікті ліву руку, також видно шийну прикрасу – гривну. За аналогіями статуя датується V - ІІІ ст. до н.е.

Колекція «баб» історичного музею в Дніпрі є найбільшою в Україні.

У ній є стели різних епох. Частину цього зібрання можна побачити просто неба, біля музею.

Зокрема, скіфські скульптури відтворюють образ чоловіка-воїна. Їхні атрибути – зброя та ремені, які вказували на приналежність власників до військової верхівки.

Три роки тому в історичному музеї повідомили про поповнення зібрання сотим, «ювілейним» експонатом. Соту кам’яну скульптуру, якій близько 5 тисяч років, привезли з кургану Верхньодніпровщини.