Дніпропетровщина: на місці загибелі Скрябіна влаштували автопробіг

У Криворізькому районі Дніпропетровщини шанувальники відомого українського співака та музиканта Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка) провели автопробіг його пам’яті. Його приурочили до четвертої річниці загибелі музиканта в дорожньо-транспортній пригоді.

Як розповів Радіо Свобода організатор автопробігу Микола Чирва, близько чотирьох десятків авто шанувальників творчості Андрія Кузьменка вирушило з Кривого Рогу, де музикант зіграв свій останній концерт, до села Лозуватка, місця його загибелі.

«Чому це так важливо? Бо пам’ять про Андрія жива, його пам’ятають, вшановують, поважають. У цьому автопробігу взяло участь більше людей, було багато нових облич. Це дуже добре, що з кожним роком до автопробігу долучається дедалі більше учасників», – зазначив Микола Чирва.

Присутні вшанували пам’ять музиканта хвилиною мовчання, поклали квіти до монумента, запалили лампадки. Священики УПЦ Київського патріархату відслужили панахиду.

«Пам’ятаючи Андрія Кузьменка, молячись за нього, слухаючи його пісні, пам’ятаймо, що він закликав до того, щоб ми змінювались, щоб не жили так, як звикли. Кожен з нас може зробити набагато більше доброго у своєму житті, ніж робить зараз», – сказав один зі священиків.

Український співак, лідер гурту «Скрябін» Андрій Кузьменко, відомий під псевдонімом Кузьма Скрябін, загинув у ДТП на Дніпропетровщині 2 лютого 2015 року.