Львівська мерія на наступній сесії вирішуватиме «долю» скульптур левів на могилі польських вояків

Депутати Львівської міськради більшістю голосів зобов’язали міського голову Львова Андрія Садового на черговій сесії розглянути питання у порядку денному щодо ситуації зі скульптурами левів на Личаківському цвинтарі на місці похованні польських вояків.

25 жовтня Львівська обласна рада ухвалила заяву до міськради з вимогою демонтувати скульптури двох левів на військовому меморіалі загиблим полякам у роки українсько-польської війни (1918–1919 років), а також з вимогою від правоохоронних органів і міських посадовців розслідувати та встановити осіб, причетних до «незаконного переміщення скульптур левів і встановлення їх на території Личаківського кладовища».

Депутат міськради Валерій Веремчук зачитав сьогодні заяву обласних колег і міські обранці проголосували за те, щоб розглянути це питання на найближчій сесії.

«Міський голова має донести позицію щодо незаконного встановлення на Личаківському кладовищі мілітарних символів, які три роки тому були переміщені на цвинтар і які заборонені ухвалою міськради від 2005. Цим документом заборонено встановлювати скульптури. Також є і на рівні України і Польщі підписаний документ, що ці скульптури не будуть встановлені. Але у 2015 році з погодження мерії, великою технікою перенесли ці скульптури левів на Личаківський цвинтар, де меморіал польських воїнів. Сьогодні виник конфлікт між двома державами. Важливо, що контроль за цією ухвалою покладено на міського голову», – заявив у коментарі Радіо Свобода Валерій Веремчук.

Депутати вимагатимуть внести у порядок денний наступної сесії міськради питання щодо встановлення скульптур двох левів.

Депутати Львівської облради вимагають демонтувати левів і перевезти їх із цвинтаря на зберігання до вирішення ситуації у законний спосіб. Одна «доля» скульптур залежить лише від міської ради.

У грудні 2015 року без відома громади Львова та всупереч ухвалам Львівської міської ради кам’яні скульптури левів нелегально ввезли на територію Личаківського кладовища приватні особи. Жодного дозволу не надала і Державна міжвідомча комісія щодо встановлення нових елементів, тобто скульптур левів, на території польських військових поховань Личаківського кладовища у Львові.

У 2005 році був підписаний міждержавний протокол уповноваженими особами від президентів Польщі та України, де чітко зазначено –«відмовитися від встановлення скульптур левів».

Кам’яні леви належать до військового меморіалу, який називають «цвинтар орлят». Його було споруджено у 20–30 роках минулого століття. У комплекс входили каплиця, дві катакомби, місця поховань французьких піхотинців і американських пілотів, два пілони і тріумфальна арка з двома скульптурами левів. Власне, головний вхід на цвинтар і планувався через арку з кам’яними левами, які лапами спираються на щит.

На одній скульптурі був зображений герб Львова і написано «Завжди вірний», на другій – польський орел і слова «Тобі, Польще». На думку української сторони, написи символізують імперське панування Польщі, зверхність Польщі над українцями на території Західноукраїнської Народної Республіки.

Водночас МЗС Польщі вважає, що леви встановлені законно, а Україна попереджена про негативні наслідки, які вплинуть на двосторонні відносини.

Міський голова Львова Андрій Садовий уникає коментарів щодо ситуації довкола конфліктних скульптур.