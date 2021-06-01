Українського літератора Михайла Слабошпицького поховають 2 червня на Байковому цвинтарі

Українського літературознавця, публіциста, прозаїка і громадського діяча Михайла Слабошпицького проведуть в останню путь 2 червня. Про це повідомила його дружина Світлана Короненко.

«Церемонія прощання з Михайлом Слабошпицьким відбудеться в середу, 2 червня, в Будинку письменників (вул.Банкова, 2). Початок о 10:30. Відспівування в Михайлівському соборі з 12:30. Поховання на Байковому цвинтарі о 15:00 (33 ділянка)», – написала Короненко у фейсбуці.

Михайло Слабошпицький – член Національної спілки письменників України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка (2005), за роман-біографію «Поет із пекла». Серед його робіт – документальна, публіцистична та біографічна проза, а також численні твори для дітей. Його син Мирослав є відомим українським кінорежисером, дочка Іванна – журналісткою.