У Києві прощаються з Михайлом Слабошпицьким – фото

У Києві 2 червня прощаються з літературознавцем, публіцистом, прозаїком і громадським діячем Михайлом Слабошпицьким.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, церемонія прощання з відбулася біля Будинку письменників.

Відспівують Слабошпицького в Михайлівському соборі, поховають – на Байковому кладовищі.

Михайло Слабошпицький помер 30 травня на 75-му році життя.

Михайло Слабошпицький – член Національної спілки письменників України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка (2005), за роман-біографію «Поет із пекла». Серед його робіт – документальна, публіцистична та біографічна проза, а також численні твори для дітей. Його син Мирослав є відомим українським кінорежисером, дочка Іванна – журналісткою.