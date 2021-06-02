У Києві прощаються з Михайлом Слабошпицьким – фото

У Києві 2 червня прощаються з літературознавцем, публіцистом, прозаїком і громадським діячем Михайлом Слабошпицьким.
Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, церемонія прощання з відбулася біля Будинку письменників.
Відспівують Слабошпицького в Михайлівському соборі, поховають – на Байковому кладовищі.
Михайло Слабошпицький помер 30 травня на 75-му році життя.
Михайло Слабошпицький – член Національної спілки письменників України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка (2005), за роман-біографію «Поет із пекла». Серед його робіт – документальна, публіцистична та біографічна проза, а також численні твори для дітей. Його син Мирослав є відомим українським кінорежисером, дочка Іванна – журналісткою.
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