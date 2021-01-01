У Славську рятувальники знімають людей із канатної дороги, яка зупинилась

1 січня протягом двох годин рятувальники знімають людей із крісельного підйомника у селищі Славське на Львівщині. Інформація про інцидент надійшла до рятувальників о 13:35.

На канатній дорозі у горах пересувалися 74 людини, у тому числі і діти. Станом на 15:00 зняти вдалося 25 людей.

Станом на 16:05 у ДСНС повідомили, що зняли з підйомника всіx 74 людей, із них 13 дітей та 3 вагітних жінки.

На місці працює дві рятувальні групи у складі 16 осіб.

«Ми у першу чергу знімаємо дітей і жінок, потім – решту. Поки пробують під’єднати резервне живлення, ми знімаємо людей із підйомника», – повідомив Радіо Свобода речник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області Віталій Туровцев.

Підйомник зупинився через те, що з ладу вийшла трансформаторна підстанція.

«На гору піднімались працівники і частина відпочивальників. Ми лише запустили підйомник і о 13:20 він зупинився. Припускають, що сталися якісь перебої в електропостачанні чи неполадки. Дві доби у нас були проблеми з електропостачанням. Зараз з’ясовують причину зупинки», – сказала Ольга Безушко, керівник відділу туризму Славської ОТГ.

Зараз температура повітря у Славську складає 1 градус тепла.