Внаслідок авіаудару армії РФ по Слов’янську загинула людина, ще 3 поранених – ДСНС

У Слов’янську внаслідок авіаудару РФ загинула людина, ще 3 поранені, йдеться у повідомленні ДСНС.

«На місці влучання пошкоджені 4 багатоквартирні та 16 приватних будинків, адміністративна будівля й легкові автомобілі», – зазначили рятувальники.

Крім того, за даними ДСНС, сили РФ обстріляли селище Билбасівка Слов'янської громади.

«Через ворожий удар загорілася адміністративна будівля», – підсумували у ДСНС.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя єознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.