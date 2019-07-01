Слідком Росії хоче заочно заарештувати українського депутата Лозового

Слідчий комітет Росії 1 липня попросив Басманний суд Москви заочно заарештувати народного депутата Верховної Ради України від Радикальної партії Андрія Лозового.

Російські слідчі звинувачують Лозового за статтею «напад на представника іноземної держави або співробітника міжнародної організації ...». За нею Лозовому в Росії загрожує від п’яти до десяти років.

Йдеться про події лютого 2018 року: тоді в Києві члени праворадикальних українських організацій «С14», «Традиція і порядок» і «Правий сектор», серед яких був Лозовий, увірвалися в будівлю «Росспівробітництва», зірвали з будівлі прапор Росії і спалили його.

Активісти назвали це «перформансом з метою привернення уваги до функціонування в Україні відверто проросійської організації».

Народний депутат України Лозовий написав у Facebook, що вважає «визнанням» повідомлення Слідкому Росії.

«Визнання того, що наша команда твердо стоїть на захисті України і протидіє ворогові в усіх напрямках, на захист нашої мови і нашої церкви», – написав Лозовий.

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Лозовий у 2009 році став довіреною особою керівника молодіжного крила «Партії зелених» в Україні, а в 2014 році був обраний спочатку депутатом Київської міськради, а в листопаді того ж року пройшов у Верховну Раду. Він заступник голови депутатської фракції Радикальної партії.