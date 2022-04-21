До України прибули експерти-криміналісти зі Словаччини – Венедіктова

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що до України прибули експерти-криміналісти зі Словаччини.

«Перша група вже в столиці і готова допомагати нам в розслідуванні воєнних злочинів. У ній словацькі поліцейські, судово-медичні експерти та антрополог. Вони поділяться своїм часом, знаннями та досвідом, працюючи в спільних групах із українськими колегами», – повідомила Венедіктова у фейсбуці.

Вона зазначила, що зараз на Київщині працює місія представників французької жандармерії та медичної служби ЗС Франції. Також в Україні є команда Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду.

«Наша мета абсолютно прозора – ретельне розслідування кожного воєнного злочину РФ заради притягнення винних до відповідальності», – сказала генпрокурор.

За даними Офісу генпрокурора, в Україні за час повномасштабного вторгнення Росії зафіксовано понад 7600 воєнних злочинів РФ.

Про те, що Росія систематично порушує закони і звичаї війни, неодноразово заявляли Україна і Захід. Кремль взагалі не вважає свої дії в Україні війною, а називає це «спеціальною військовою операцією».