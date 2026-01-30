Єврокомісія почала розслідування щодо Словаччини через ліквідацію офісу захисту викривачів

Європейська комісія оголосила про розслідування щодо Словаччини щодо ліквідації її офісу захисту викривачів.

У пресслужбі Єврокомії пояснюють, що у грудні 2025 року словацький парламент ухвалив поправку до законодавства про захист викривачів шляхом прискореної процедури, яка призведе до розпуску Словацького бюро захисту викривачів та дострокового припинення повноважень його президента та віцепрезидента. Закон також запровадив «механізм перегляду», який дозволить органам влади та прокурорам у будь-який час скасувати захист інформаторів, навіть якщо вони були захищені попередньою версією законодавства.

Зазначається, що рішення про скасування захисту інформатора також не підлягає судовому перегляду, що матиме негативний вплив на основне право на ефективний засіб правового захисту, передбачене Хартією основних прав ЄС.



«Комісія неодноразово висловлювала свої занепокоєння словацькій владі. Словацький парламент прийняв ці поправки, незважаючи на занепокоєння… З огляду на те, що Комісія вважає, що цей закон порушує правила ЄС, вона надсилає Словаччині офіційне повідомлення», – йдеться у повідомленні.



Брюссель дав Братиславі один місяць, щоб відповісти на його запити, перш ніж вживати подальші заходи.



Як пише видання Politicо, цей крок Брюсселя відбувається на тлі сильного тиску з боку законодавців та неурядових організацій, спрямованих на протидію репресіям Роберта Фіцо проти незалежних інституцій та підозрюваних шахрайств, пов’язаних з аграрними фондами ЄС.



Голова управління захисту викривачів Зузана Длугошова заявила, що вона неодноразово попереджала словацьких чиновників про те, що ці плани суперечать законодавству ЄС.



«Якби відгуки експертів були враховані, Словаччина могла б уникнути судових розглядів щодо порушення прав ЄС. Тим не менш, ми вважаємо, що сам цей процес може допомогти сприяти більш професійній та змістовній дискусії щодо того, як належним чином має бути налагоджений захист викривачів у Словаччині», – сказала Длугошова.



Словаччина наразі не реагувала на ці дії Єврокомісії.



