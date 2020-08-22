Пошта Словаччини помістила символ COVID-19 на новій поштовій марці

У Словаччині пошта країни представила нову поштову марку із зображенням дівчини в захисній масці як символі боротьби з коронавірусом.

Разом із маркою, повідомила Словацька пошта, 21 серпня був представлений і конверт першого дня (FDC) з відповідною печаткою, які теж містять зображення захисної маски і умовне зображення коронавірусу.

Представниця Словацької пошти у зв’язках із громадськістю Зузана Ковачичова наголосила, що виданням марки із зображенням дівчини в захисній масці пошта прагнула «вказати на необхідність дотримання головних принципів безпеки: R.O.R. – Ruka – Odstup – Rúško (Рука – Дистанція – Маска), з допомогою яких ми оберігаємо не лише себе, а й людей навколо нас».

Автором марки є відомий словацький художник Карол Фелікс. Її розмір 44×32 мм. Вартість марки 2 євро.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я Словаччини, станом на 22 серпня в країні інфіковано коронавірусом 3 316 людей, вилікувано 2 147 людей, померло 33 людей.

Із метою вчасного виявлення захворювання у Словаччині проведено тестування 311 099 людей.