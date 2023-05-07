Очільник уряду Словаччини пішов у відставку. Президентка висунула на посаду прем’єра посадовця центробанку

Президентка Словаччини Зузана Чапутова висунула кандидатуру заступника голови центрального банку Людовіта Одора на посаду прем’єр-міністра після того, як в.о. прем’єра Едуард Геґер пішов у відставку, за кілька місяців до дострокових виборів.

Як передає Reuters, Чапутова очікує, що новий склад уряду на чолі з Одором буде призначено після 15 травня.

Геґер провалив вотум довіри уряду в грудні, а в січні депутати погодилися на дострокові вибори у вересні.

Минулого тижня міністр сільського господарства Словаччини пішов у відставку після інциденту щодо субсидій для фірми, якою він володіє. Політик заперечував будь-які правопорушення. Днями подав у відставку і міністр закордонних справ.

Через відставку Геґер очолив декілька міністерств, у тому числі фінансів, оскільки такі посади не можуть бути заповнені, коли уряд є тимчасовим.

«Я вирішив попросити президента позбавити мене повноважень і залишити президенту простір, щоб спробувати з урядом технократів стабільно та мирно привести Словаччину до демократичних парламентських виборів», — сказав Геґер.

Словаччина втрапила у політичну кризу у вересні минулого року, коли правляча правоцентристська коаліція Геґера втратила більшість у парламенті на тлі критики через різке зростання цін на енергоносії та продукти харчування.

Словаччина активно підтримує Україну після повномасштабного вторгнення РФ. Цю підтримку минулого тижня під час візиту до Києва вчергове засвідчила президентка Словаччини Зузана Чапутова.