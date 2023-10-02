Словаччина викликала представника посольства РФ для протесту через «неприпустиме втручання» у вибори

Міністерство закордонних справ Словаччини 2 жовтня викликало представника російського посольства, щоб висловити протест проти того, що у відомстві назвали «неприпустимим втручанням» Росії у словацькі парламентські вибори.

«Міністерство закордонних справ висловлює рішучий протест проти неправдивої заяви російської розвідки, яка ставить під сумнів чесність вільних і демократичних виборів у Словаччині. Вважаємо таку свідомо поширену дезінформацію неприпустимим втручанням Російської Федерації у виборчий процес у Словацькій Республіці, яка як незалежна, суверенна і демократична держава гарантує своїм громадянам чесний і прозорий виборчий процес. Водночас МЗС Словацької Республіки закликало РФ припинити дезінформаційну діяльність, спрямовану проти Словаччини. Такі дії підривають взаємні відносини, а також суперечать принципам міжнародних відносин», – йдеться у заяві МЗС Словаччини.

Напередодні виборів у Словаччині голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що США маніпулюватимуть результатами цих виборів.

На виборах у Словаччині, які відбулися 30 вересня, переміг проросійськи налаштований колишній прем’єр-міністр Роберт Фіцо. Він раніше обіцяв припинити військову допомогу Україні.