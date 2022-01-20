Словаччина не вживатиме ніяких дій для виправдання анексії Криму Росією – прем’єр-міністр

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер запевнив Україну, що уряд країни не провадитиме ніяких дій, щоб виправдати порушення Росією міжнародного права й анексію Криму.

«За правління Роберта Фіцо Словацька Республіка приєдналася до держав, які засудили анексію Криму та запровадили санкції проти Російської Федерації. Це офіційна зовнішньополітична лінія Словацької Республіки, в якій нічого не змінилося, і яка є обов'язковою для членів уряду», – цитує у четвер заяву словацького прем’єра видання Dennik N.

Геґер також заявив, що очікує від міністра закордонних справ Словаччини розгляду ситуації з міністром економіки Ріхардом Суліком.

Раніше в інтерв’ю словацькому виданню Pravda віцепрем’єр, міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік висловив думку, що «росіяни не повернуть Крим», а введені санкції «завдають шкоди економіці Словаччини».

«Країни мають між собою торгувати. Деякі наші словацькі експортери зазнали збитків. Санкції завдають шкоди, а росіяни у жодному разі не повернуть Крим. Потрібно дивитися вперед та будувати стосунки», – сказав Ріхард Сулік.

При цьому посадовець уточнив, що напруженість біля кордонів України не сприяє розбудові відносин із Росією.

У Міністерстві закордонних справ України назвали неприйнятними такі заяви і зажадали публічного спростування словацьким міністром своїх висловлювань.