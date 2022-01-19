У МЗС України відповіли словацькому міністрові на заяву, що «росіяни не повернуть Крим»

У Міністерстві закордонних справ України вважають неприйнятними заяви міністра економіки Словаччини Ріхарда Суліка, що «росіяни не повернуть Крим», і наголошують, що такі висловлювання «ставлять під сумнів територіальну цілісність України».
«Прикро, що урядовець дружньої нам держави, з якою у нас високий рівень відносин, демонструє викривлене сприйняття реальності в частині приналежності Криму і розуміння накладених на Російську Федерацію санкцій. Розмови про повернення до business as usual з РФ, яка грубо порушила міжнародне право, захопивши силою Крим і розпочавши збройну агресію на Донбасі, лише пропагують безкарність і заохочують Росію до подальшої агресії. Коментарі словацького посадовця дисонують із офіційною позицією Словаччини та консолідованою позицією ЄС в контексті протидії російській агресії проти України», – заявив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС України Олег Ніколенко.
За його словами, Україна вимагає «публічного спростування паном міністром своїх висловлювань, які не сприяють розвитку дружніх українсько-словацьких відносин».
Раніше в інтерв’ю словацькому виданню Pravda віцепрем’єр, міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік висловив думку, що «росіяни не повернуть Крим», а введені санкції «завдають шкоди економіці Словаччини».
«Країни мають між собою торгувати. Деякі наші словацькі експортери зазнали збитків. Санкції завдають шкоди, а росіяни у жодному разі не повернуть Крим. Потрібно дивитися вперед та будувати стосунки», – сказав Ріхард Сулік.
При цьому посадовець уточнив, що напруженість біля кордонів України не сприяє розбудові відносин із Росією.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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