У МЗС України відповіли словацькому міністрові на заяву, що «росіяни не повернуть Крим»

У Міністерстві закордонних справ України вважають неприйнятними заяви міністра економіки Словаччини Ріхарда Суліка, що «росіяни не повернуть Крим», і наголошують, що такі висловлювання «ставлять під сумнів територіальну цілісність України».

«Прикро, що урядовець дружньої нам держави, з якою у нас високий рівень відносин, демонструє викривлене сприйняття реальності в частині приналежності Криму і розуміння накладених на Російську Федерацію санкцій. Розмови про повернення до business as usual з РФ, яка грубо порушила міжнародне право, захопивши силою Крим і розпочавши збройну агресію на Донбасі, лише пропагують безкарність і заохочують Росію до подальшої агресії. Коментарі словацького посадовця дисонують із офіційною позицією Словаччини та консолідованою позицією ЄС в контексті протидії російській агресії проти України», – заявив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, Україна вимагає «публічного спростування паном міністром своїх висловлювань, які не сприяють розвитку дружніх українсько-словацьких відносин».

Раніше в інтерв’ю словацькому виданню Pravda віцепрем’єр, міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік висловив думку, що «росіяни не повернуть Крим», а введені санкції «завдають шкоди економіці Словаччини».

«Країни мають між собою торгувати. Деякі наші словацькі експортери зазнали збитків. Санкції завдають шкоди, а росіяни у жодному разі не повернуть Крим. Потрібно дивитися вперед та будувати стосунки», – сказав Ріхард Сулік.

При цьому посадовець уточнив, що напруженість біля кордонів України не сприяє розбудові відносин із Росією.