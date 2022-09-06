Прем’єр Словаччини заявив, що не піде у відставку після втрати партнера по коаліції

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер заявив, що не подасть у відставку і не ініціюватиме голосування про довіру уряду в парламенті після того, як його кабінет втратив парламентську більшість.

«Під такий ризик я Словаччину не поставлю. Ми не залишимо корабель, коли бачимо, що прямуємо до складної енергетичної бурі, – заявив словацький прем’єр. – Ми будемо співпрацювати з демократичними депутатами. Найбільший пріоритет, перед яким стоїмо, – це енергетична криза».

Ситуація, що склалася, викликана виходом із владної коаліції, до якої входять чотири партії, ліберальної партії «Свобода і солідарність» (Svoboda a Solidarita – SaS). Таким чином владна коаліція втратила більшість у парламенті і має 70 депутатів зі 150.

«Ми входимо до влади меншості. Будемо вести переговори з демократичними депутатами», – сказав прем’єр Словаччини.

У SaS заявили, що не прагнуть зміни уряду Геґера, а домагаються відставки міністра фінансів Іґоря Матовича, і в разі, якщо він піде – готові повернутися в коаліцію.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова наголосила на потребі збереження політичної стабільності в країні. У разі відставки міністрів від партії «Свобода і солідарність» президентка закликала «встановити імена їхніх наступників, в жодному випадку не доручити декотрим з останніх міністрів тимчасово керувати відомством».

Словацький парламент цього місяця розпочне свою роботу після літніх канікул, тоді буде видно, чи зможе він працювати без голосів депутатів партії «Свобода і солідарність».

Наступні чергові вибори у Словаччині мають відбутися на початку 2024 року, відповідно до конституції Словаччини, призначити дострокове голосування складно, пише агенція Reuters.