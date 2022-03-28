Словаччина нагородила Зеленського премією Александра Дубчека – прем’єр

Словаччина нагородила президента України Володимира Зеленського державною премією імені Александра Дубчека, повідомив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер.

«Словаччина нагородила Зеленського державною премією Александра Дубчека – словацьким символом свободи і надії. Путін вирішив повторити в Україні те, що Радянський Союз зробив у 1968 році у Чехословаччині. Він використовує військову силу, щоб придушити людське прагнення до демократії – це неприпустимо!», – написав Геґер у твітері пізно ввечері 27 березня.

Президент Володимир Зеленський, який під час повномасштабного вторгнення Росії залишається в Києві, виступав зі численнями зверненнями до міжнародної спільноти, зокрема законодавчих органів інших країн: Конгресу США, Палати громад Великої Британії, німецького Бундестагу, закликаючи посилювати допомогу Україні і протидію Росії.