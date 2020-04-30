Новий уряд Словаччини приступив до роботи

Парламент Словацької республіки у четвер ухвалив новий склад і програму роботи уряду країни.

За це рішення проголосувало 93 депутати з усього 141 депутатів присутніх депутатів, члени опозиційної партії Smer колишнього голови словацького уряду Роберта Фіца в голосуванні участі не брали.

Крім прем’єра до складу уряду входить 15 міністрів. Прем’єр Ігор Матовіч у програмі роботи уряду визначив як головні завдання боротьбу з корупцією, відкриту роботу органів влади, відновлення довіри до владних структур, модернізацію юстиції, розвиток громадянського суспільства. Особливу увагу уряд хоче присвятити біднішим, хворим і слабшим громадянам.

Вперше в головному програмному документі словацького уряду серед пріоритетів закордонної політики виділена Україна. У програмі наголошується, що Словаччина буде «активно підтримувати трансформацію й європейську перспективу України» і «не визнаватиме порушення територіальної інтеграції України» (сторінка 107 програми – ред.).

Словацький уряд також ставить своєю метою захист і підтримку національних меншин, зокрема, «представникам національних меншин уряд створюватиме можливості для збереження їхніх культурних звичаїв, мови, традицій і не буде ухвалювати такі заходи, які були б скеровані до асиміляції з більшістю населення чи таку асиміляцію підтримували б».