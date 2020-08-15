Словаччина зайнялась обстеженням порядку видачі віз громадянам Росії

Обстеження дотримання правил і вимог, що стосуються видачі віз російським громадянам в словацьких генеральних консульствах в Москві і Петрограді, розпочало міністерство закордонних і європейських справ Словаччини.

За повідомленням ЗМІ, до цього кроку словацьке міністерство вдалось після того, як з’ясувалося, що «словацьке консульство в Петрограді у минулому видало візу людині, яка згодом взяла участь в убивстві чеченського громадянина в Берліні».

Чеченець Зелімхан Хангошвілі був убитий минулого року в центрі Берліна. До Німеччини один із учасників злочину дістався, як повідомив розслідувальний ресурс Bellingcat, під іменем Роман Давидов на основі словацької візи, виданої Генеральним консульством Словаччини у Санкт-Петербурзі.

Як зазначив керівник відділу преси міністерства закордонних і європейських справ Словаччини Юрай Томага, «дійшло до зловживання візами, виданими Генеральним консульством Словаччини у Санкт-Петербурзі, наслідком чого став серйозний карний злочин, скоєний на терені іншої країни - члена НАТО і ЄС».

Зі свого боку посольство Росії в Словаччині заявило, що «пов’язання рішення про вислання наших дипломатів з історією про видачу віз словацьким Генеральним консульством в Санкт-Петербурзі викликає, принаймні, непорозуміння, виглядає непрофесійно і негідно».

Раніше словацьке міністерство закордонних і європейських справ ухвалило рішення про видворення трьох російських дипломатів, діяльність яких суперечила Віденським домовленостям про дипломатичні відносини.