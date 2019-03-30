Словаки обирають президента, найбільшу підтримку має Зузана Чапутова

У Словаччині проходить друге коло виборів президента країни. За найвищу державну посаду ведуть боротьбу правничка Зузана Чапутова і дипломат Марош Шевчовіч, які за підсумками голосування у першому колі здобули найбільше голосів.

На думку соціологів перемогу у виборах ймовірно здобуде Зузана Чапутова, яка серед співвітчизників має найбільше підтримку. Як повідомляють ЗМІ, Марош Шевчовіч проголосував на виборчій дільниці в Братиславі, натомість Зузана Чапутова – в містечку Пезінок, що на південному заході Словаччини, де проживає зі своїми двома дітьми

Словацький прем’єр Петер Пеллегріні закликав словаків взяти активну участь у виборах, «щоб майбутній президент отримав найсильніший мандат громадян».

В разі, якщо Чарутова переможе, це буде перша жінка – президент в історії Словаччини.

Виборчі дільниці закриваються о 22:00 за місцевим часом (о 23:00 за Києвом), перші попередні результати голосування будуть відомі близько півночі.

Офіційні підсумки виборів президента Словаччини будуть оголошені Статистичним бюро Словацької республіки вранці в неділю, 31 березня.