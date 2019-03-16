Словаки обирають президента: європейський політик чи прихильник путінської Москви? 

Прага – 16 березня громадяни Словаччини у прямих виборах обирають президента країни. У відповідності до Конституції країни президентські вибори відбуваються що п’ять років, термін повноважень Андрея Кіски – четвертого словацького президенти стікає 15 червня цього року.

До участі в уже п’ятих президентських виборах були зареєстровані 13 кандидатів, цього разу у словаків вибір на всі політичні смаки, до того ж вперше серед кандидатів дві жінки: підприємець і громадська діячка Богуміла Таухманнова і правничка Зузана Чапутова.

У відповідності до чинного законодавства, витрати кандидатів на вибори включно з передвиборчою кампанією не можуть перевищувати 500 тис. євро, дані, що стосуються фінансування кампанії, всі зареєстровані офіційно кандидати зобов’язані оприлюднювали за півроку до дня проведення виборів, вказавши при цьому хто і яку суму передав кандидатові на вибори.

Ці вибори 2019 відрізняються своїм контекстом, між кандидатами є більше представників політичних поглядів і течій, які досі у президентських виборах участі не брали

На думку словацького політолога Григорія Месежнікова, «вибори 2019 року від попередніх відрізняються своїм контекстом, між кандидатами є більше представників політичних поглядів і течій, які досі у президентських виборах участі не брали».

Григорій Месежніков, зокрема, назвав таких двох позасистемних кандидатів, як правник, колишній міністр юстиції Штефан Гарабін, «який виступає проти членства Словаччини в ЄС і НАТО, має проблеми з ліберальною демократією і відкрито демонструє проросійські погляди», і Мар’ян Котлеба, який очолює екстремістську неофашистську партію Ľudová strana Naše Slovensko – «Народна партія «Наша Словаччина».

Набагато ширше політичні й соціальні погляди кандидатів на посаду президента, їх думки щодо майбутнього розвитку Словаччини, міжнародних відносин, співпраці з ЄС і НАТО розкривають відповіді на запитання в анкеті, яку ініціювало видання Aktuality.sk (на запитання анкети відповіли всі кандидати, крім Бели Буґара – голови регіональної й етнічної правої політичної партії Most-Híd (Міст – Híd).

Зокрема, на запитання в біографії про членство в компартії позитивну відповідь дали Марош Шевчовіч і Штефан Гарабін.

На запитання «Чи вважаєте ви Росію під керівництвом Володимира Путіна за ризик безпеки для Словаччини» кандидат Зузана Чапутова відповіла, що «Політику Володимира Путіна вважає за загрозу не тільки для Словаччини, а й для цілої Європи», «сприймаю прагнення ослабити стабільність, демократію й єдність ЄС – чи то фінансуванням екстремістських партій, підтримкою конспіративних ЗМІ, або недружніми операціями служб безпеки. Звичайно, що це не означає нічого негативного щодо Росії як до країни, яка дала світові багато цінного, наприклад, мистецтво і т. д.».

Натомість Штефан Гарабін ставиться до «Росії Володимира Путіна як до стабільного і консолідованого елементу у світовій політиці й безпеці».

«Без співпраці з Росією в Європі неможливі довготривалий мир і процвітання», вважає Штефан Гарабін. Ще один кандидат, Марош Шефчовіч, вважає «сучасні відносини Росії з міжнародною спільнотою за складні» й бажав би їх покращення. Як приклад наводить «тристоронні переговори з Росією та Україною про безпечні поставки газу».

Нині чинний президент Андрей Кіска заявив, що вдруге не братиме участь у виборах, хоча за Конституцією таке право має.

В оприлюднених результатах опитувань громадської думки найбільшу підтримку словаків серед усіх 13 кандидатів на президентську посаду має 45-літня правничка Зузана Чапутова.

Її найближчими суперниками є Марош Шевчовіч – віце-президент Європейської комісії, якого підтримує владна партія «Smer» – «Напрям» на чолі з її головою, колишнім прем’єром Робертом Фіцом, і незалежний кандидат, суддя Найвищого суду Штефан Гарабін.

Як зазначив у розмові з Радіо Свобода Григорій Месежніков, Зузана Чапутова за результатами опитувань має підтримку близьку до 50 відсотків голосів виборців, тобто виглядає цілком реально, що вона може здобути близько половини голосів у першому колі виборів і перемогти свого суперника у другому.

В разі, якщо словаки оберуть Зузану Чапутову своїм президентом, це буде перша жінка на найвищій державній посаді у Словаччині і одна з небагатьох жінок – президентів в країнах Європі.

Зузана Чапутова однозначно проєвропейський, проатлантичний політик, це людина, яка втілює культуру переговорів, тобто не політик, який діє авторитарними методами, вважає Григорій Месежніков.

Обрання Чапутової внесе більше стабільності до центрально-європейського регіону, а також, гадаю, до відносин Словаччини зі сусідніми країнами, з ЄС і НАТО

«Її обрання внесе більше стабільності до центрально-європейського регіону, а також, гадаю, до відносин Словаччини зі сусідніми країнами, з ЄС і НАТО, членом яких є Словаччина, це створює добрі передумови для добрих відносин», наголосив словацький політолог.

До того ж обрання Зузани Чапутової сприятиме кращій візуалізації Словаччини як країни, яка встає на шлях виразнішого представництва жінок на важливих політичних посадах.

На думку Месежнікова, Чапутова – президент могла б «позитивно вплинути на об’єднання громадян всередині самої країни, на досягнення головних завдань - встановлення справедливості, усунення різної деформації в суспільстві, тобто вона може об’єднати людей різних поглядів».

У відповідності до Конституції Словацької республіки президент країни може бути обраним вже в першому колі виборів за умови, що за нього проголосує понад половина виборців. Однак, мало правдоподібно, вважає Месежніков, що вже в першому колі на виборчі дільниці прийде понад 50 відсотків зареєстрованих виборців, і відповідно – понад половина з них віддасть свої голоси за одного з кандидатів на президента. Ймовірно, відбудеться друге коло виборів, яке у відповідності до закону, призначене на 30 березня. В ньому візьмуть участь двоє з кандидатів, які в першому колі здобудуть найбільше голосів виборців.

Попередні результати першого кола виборів будуть оприлюднені 16 березня о 22.оо год. середньо-європейського часу й далі в приблизно 10-хвилинних інтервалах будуть уточнюватись. Офіційні результати виборів п’ятого президента Словаччини оголосять в неділю, 17 березня.

Новообраний президент Словаччини приступить до виконання своїх обов’язків рівно опівдні 16 червня 2019 року. Місячна зарплата президента Словаччини становить 7844 євро.

Нині чинний президент Андрей Кіска передавав щомісяця свою зарплату малозабезпеченим родинам.