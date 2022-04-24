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На парламентських виборах у Словенії перемогла опозиційна екологічна партія «Рух свободи» – екзит-поли

Екзит-поли в Словенії свідчать про те, що в неділю, 24 квітня, на девʼятих парламентських виборах у цій країні від здобуття незалежності 1991 року найбільше голосів здобув «Рух свободи». За нього, за попередніми даними, проголосували 35 відсотків виборців, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Словенська демократична партія чинного премʼєра Янеза Янши, за даними екзит-полів, здобула 23 відсотки голосів.

Чинний премʼєр Словенії Янез Янша під час голосування
Чинний премʼєр Словенії Янез Янша під час голосування

«Рух свободи» на початку цього року заснував 55-річний менеджер Роберт Ґолоб реорганізацією «Зеленої партії», котра в парламенті мала двох депутатів. В новому складі цей рух, як передбачається, матиме 42 з-поміж 90 місць. Йдеться про досі найбільш переконливу перемогу в історії країни, зауважує кореспондент Радіо Свобода.

Своїх кандидатів балотували 21 партія й коаліція. Чотиривідсотковий бар’єр подолали ще три партії: «Нова Словенія», Соціал-демократи й «Ліва партія». Підтримки однієї з них буде достатньо для переможця виборів Роберта Ґолоба, щоб сформувати уряд.

На думку оглядачів, перемога опозиції не впливатиме на міжнародну політику країни. Разом з прем’єрами Польщі й Чехії Янез Янша був першим головою уряду, який прибув до України після початку російської агресії – 19 березня.

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