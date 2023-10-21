Словенія розгорнула на кордоні з Хорватією та Угорщиною наряди поліції

У суботу Словенія розгорнула наряди поліції на пунктах перетину кордону з Хорватією та Угорщиною після учорашнього рішення уряду запровадити тимчасовий прикордонний контроль до 30 жовтня.

Таке рішення країна ухвалила слідом за своїм сусідом Італією, яка запровадила контроль на перетині кордону зі Словенією для покращення внутрішньої безпеки.

Поліцейських розгорнули на 14 пунктах пропуску на кордоні з Хорватією та Угорщиною, повідомляє словенське інформаційне агентство STA. Решта 18 переходів не матимуть постійної присутності поліції.

Влада Словенії мотивувала запровадження прикордонного контролю загрозами безпеці, які можуть виходити від «членів різних терористичних і екстремістських рухів і груп», які рухаються із зон збройних конфліктів і прагнуть потрапити до Європи. Також влада посилається на зростання організованої злочинності на західних Балканах.