ISW проаналізував ситуацію на Слов’янському напрямку

Російські війська на початку серпня продовжували наступальні операції на Слов’янському напрямку, але не досягли підтвердженого прогресу, оскільки українські війська контратакували в цьому районі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті звертають увагу на допис російського воєнного блогера, який стверджував, що українські війська контратакували поблизу Рай-Олександрівки (на схід від Слов’янська).

За даними аналітиків, російські війська продовжують використовувати удари керованими бомбами, щоб сформувати поле бою для майбутніх наступальних операцій проти Слов’янська. Начальник військової адміністрації міста Слов'янськ Вадим Лях заявив, що російські війська завдали удару ФАБ-250 по місту вранці 2 серпня.

Також в звіті ISW пишуть, що українські війська завдають ударів по пунктах управління безпілотниками в ближньому тилу сил РФ на південь від Костянтинівки – ймовірно, частково для того, щоб перешкодити продовженню російських ударів по українських логістичних маршрутах.

Аналітики ISW звертають увагу на твердження українського офіцера та сержанта, що працювали поблизу Костянтинівки, про те, що велика кількість російських безпілотників, таких як «Молнія», ускладнює українську логістику в місті та поблизу нього. Сержант додав, що російські війська використовують безпілотники «Молнія», які можуть літати до 20 кілометрів, та безпілотники авіаційного типу, які можуть літати до 40 кілометрів, для таких ударів, що ускладнює нічні українські логістичні місії через Краматорськ та Слов’янськ.

Генштаб України повідомив, що українські війська 1 серпня завдали удару по російському пункту управління безпілотниками поблизу Берестока (на південь від Костянтинівки).



