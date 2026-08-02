«Повільне прогризання». Армія РФ готується до нового етапу наступу на Слов’янськ та Краматорськ?

Російська армія дедалі інтенсивніше атакує Слов’янсько-Краматорську агломерацію, завдаючи ударів КАБами, артилерією та FPV-дронами по логістиці й міській інфраструктурі. Станом на кінець липня лінія фронту наблизилась до Слов'янська та Краматорська на відстань менше 13 кілометрів До червоної зони – території, контрольованої армією РФ, зважаючи на мапу DeepState.

Аналітики та військові вважають, що агресор поступово готується до нового етапу наступу – повноцінної Слов'янсько-Краматорської кампанії. При цьому йдеться не про спробу швидкого штурму, а про поступову ізоляцію агломерації ударами з повітря, після якої російські війська можуть перейти до наземного наступу.

Наскільки загрозлива зараз ситуація для агломерації?

Чому саме Слов’янський напрямок агресор вважає одним із головних?

Чи здатна Україна зірвати темпи російського «повільного прогризання»?

Розбирались Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Перехід до ізоляції: початок нової фази?

«Слов’янсько-Краматорська агломерація поступово перетворюється на ізольоване місце, куди скоро їхати можна буде лише за критичної потреби, щоб вести бойові дії», – написали у DeepState 28 липня.

Втім, як зауважує ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман, наразі йдеться лише про вогневу ізоляцію повітряними ударами, а не про фізичне оточення на землі.

«Навіть якщо по землі ще не скрізь підійшли [до міст], загалом уся агломерація вже перебуває під повітряними ударами всіх доступних російських засобів», – сказав Гендельман в ефірі Радіо Донбас Реалії.

Сама ж операція армії РФ із захоплення Слов’янсько-Краматорської агломерації, за його оцінкою, вже розпочалася. І зараз триває етап, для якого характерне ураження повітряними та дистанційними засобами. Після нього буде наступний – з залученням піхоти.

На думку старшого лейтенанта ЗСУ з позивним «Алекс», Слов'янськ і Краматорськ повторюють сценарій, який раніше пережила Дружківка . Він вважає, що ці міста «набувають таких самих контурів»: коли стрімке зростання обстрілів запускає процес знищення.

«Ситуація насправді невтішна, адже останні міста Донеччини поступово вимирають через все більшу і більшу небезпеку проживання в них; сьогодні для знищення міста достатньо підсунути широким фронтом до нього на відстані 10 км і просто почекати пів року», – написав «Алекс» у своєму телеграм-каналі «Офіцер».

Слов'янський напрямок

Російські війська ведуть наступ на агломерацію зі сходу – одночасно на Слов'янському та Краматорському напрямках.

Французький OSINT-аналітик Клеман Молен зазначає, що саме Словʼянський напрямок залишається для російської армії найуспішнішим упродовж 2026 року .

Командир батальйону безпілотних систем «Сапсани» 30-ї ОМБр ЗСУ Михайло Трач говорить, що сюди російське командування щодня стягує нові підрозділи, зокрема, війська безпілотних систем РФ.

«Але, крім цього, є величезна кількість екіпажів, які перебувають в лінійних бригадах: це і Третя ударна армія, це і підрозділи «Рубікону», Добровольчого корпусу [Міноборони РФ]. Тобто ніколи не було такого, що тут були якісь слабкі екіпажі чи щоб їх було мало», – пояснив Трач в ефірі Радіо Донбас Реалії.

За його словами, у противника тут працює справжня «збірна солянка»: від розвідувальних і ударних БпЛА до перехоплювачів та безпілотників типу «Молнія». Усі вони мають одне завдання – захопити Слов’янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку , які складають так званий «пояс фортець» Донбасу, вважає Трач.

«Пояс фортець» Донбасу: коротко Поняття «пояс фортець», або ж «фортечний пояс», чи «ланцюг фортець» (англійською fortress belt) увів американський Інститут вивчення війни (ISW). Як пояснюють аналітики, вони мають на увазі чотири великі міста (Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ) та кілька містечок і селищ, що лежать з півночі на південь вздовж траси H-20 Костянтинівка – Слов'янськ. Українські сили почали будувати оборонні позиції у цих містах та навколо після того, як відбили їх у російських гібридних сил у квітні 2014 року. Довжина поясу – 50 кілометрів.



За визначенням аналітиків: Слов'янськ і Краматорськ утворюють північну половину «фортечного поясу» і служать важливими логістичними центрами для українських сил, що захищають Донецьку область.

утворюють північну половину «фортечного поясу» і служать важливими логістичними центрами для українських сил, що захищають Донецьку область. Дружківка та Костянтинівка належать до південної частини оборонного поясу.

Російські підрозділи операторів безпілотників на кшталт «Рубікону» стають одним із ключових інструментів ізоляції агломерації. Військові звертають увагу, що дедалі частіше вони б'ють не по випадкових цілях, а по транспортній інфраструктурі та енергетиці . На це, зокрема, вказує військовослужбовець із позивним «Мучной».

«Вибір саме цих районів вказує на прагнення противника системно порушити функціонування міста. Насамперед під ударами опиняються транспортні маршрути, якими здійснюється військова та цивільна логістика, а також об'єкти енергетичної інфраструктури», – додає «Мучной».

Не менш загрозлива ситуація формується на флангах міста. Аналітики DeepState пишуть, що противник посилює тиск на відтинку від Ямполя (північніше річки Сіверський Донець) до Міньківки (східніше Краматорська). Тут українське командування готується до пожвавлення штурмів армії РФ, називаючи його основним після окупації Костянтинівки, вважають аналітики.

Одним із ключових факторів, який стримує подальше погіршення ситуації, залишається стійкість оборони в районі Миколаївки

«Ворог виявив можливість тиснути в районі Озерного (на північ від русла Сіверського Донця – ред.) та Кривої Луки (на південь від Сіверського Донця – ред.), однак Сили оборони роблять все можливе спільними зусиллями, щоб не пускати ворога в глибину території», – написали аналітики.

За їхньою оцінкою, саме Рай-Олександрівка та Миколаївка, що лежать в районі висот Слов'янська, є пріоритетними цілями для армії РФ на цьому напрямку.

Подібну оцінку дає і Клеман Молен. За його словами, саме бої за Миколаївку можуть стати початком битви за східні підступи до Слов’янська. Він зазначає, що російські війська намагаються просуватися до міста двома маршрутами – вздовж Сіверського Донця та через лісові масиви поблизу Рай-Олександрівки, що ускладнює українським захисникам боротьбу з диверсійними та малими штурмовими групами армії РФ.

За його словами, перших російських диверсантів вже помічали у будівлях на східному краю містечка близько трьох тижнів тому.

«Одним із ключових факторів, який стримує подальше погіршення ситуації, залишається стійкість оборони в районі Миколаївки. Саме утримання цього рубежу має важливе значення для збереження логістичних можливостей Слов'янської агломерації та недопущення подальшого розширення зони вогневого впливу противника», – прокоментував ситуацію в цьому районі «Мучной».

Загалом, як пише американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 29 липня, російські війська активізували наступ на Слов’янському напрямку, хоча нестача палива, рельєф місцевості та українська оборона й надалі уповільнюють темпи їхнього просування.

Молен також вважає малоймовірним швидкий штурм Слов’янська . На його думку, навіть якщо російські війська підійдуть до Миколаївки, подальший наступ ускладнюватимуть рельєф місцевості, мережа укріплень та необхідність форсувати водні перешкоди. Тому бої за підступи до міста, за його оцінкою, можуть затягнутися.

Краматорський напрямок

Порівняно зі Слов'янським напрямком інтенсивність атак на Краматорському відчутно нижча. Останній тиждень за добу український Генштаб на цьому відтинку фіксував від однієї до п'яти атак, у той час як на Слов'янському – до 20.

Ворогу варто знати і розуміти те, що немає на українській землі безпечного місця для них

На Краматорському напрямку, за словами командира батальйону безпілотних систем «Сапсани» 30-ї ОМБр Михайла Трача, російські війська втрачають більше військовослужбовців, ніж отримують підкріплення. Російське командування не розкриває своїх втрат.

Втім, на тлі значних втрат, додає, армія РФ намагається вдосконалювати безпілотники. За словами Трача, вони оснащують їх системами машинного зору та елементами штучного інтелекту для самостійного пошуку цілей.

Крім цього, додає комбат, в напрямку Краматорська діє російський 17-й танковий полк, укомплектований бронетехнікою, а отже – на ділянці зберігається загроза механізованих атак.

У відповідь на ці загрози Сили оборони завдають ударів по забезпеченню агресора в тилу: вражають його склади з боєприпасами та паливом. Михайло Трач розповів, що нині бійці батальйону безпілотних систем «Сапсани» вже долітають до Дебальцевого, Алчевська та Попасної.

«По цьому напрямку ми постійно працюємо, щодня і щоночі. Тому ворогу варто знати і розуміти те, що немає на українській землі безпечного місця для них, і ми всюди будемо намагатися їх знаходити», – наголосив Трач в ефірі Радіо Донбас Реалії.

Тиск з усіх сторін: чого очікувати далі?

Раніше вони були швидшими, але, загалом «прогризання» триває, російська тактика не змінюється

Окрім як зі сходу, армія РФ тисне на агломерацію з півночі (з боку Лимана) та з півдня (з боку Костянтинівки). На думку Давида Гендельмана, така комбінація, ймовірно, через певний час може дати результат, і російські війська зможуть просунутися ближче до Слов'янська та Краматорська.

«Поки що не видно, щоб вони змогли справді здійснити якийсь більш-менш швидкий прорив. Позитивним тут є те, що, схоже, темпи росіян зриваються , – пояснює експерт. – Раніше вони були швидшими, але загалом «прогризання» триває, російська тактика не змінюється».

Гендельман додає, що у такий спосіб російські війська розтягують не лише власні сили, але й українські резерви.

«Вони вже давно вирішили, що замість зосередження якогось одного ударного кулака, що в давні часи називалося напрямком головного удару, зараз кожне угруповання у своєму секторі проривається всюди, де можна, розчепіривши пальці. Тому допоки у росіян вистачатиме оперативних і тактичних резервів, найімовірніше, вони продовжуватимуть таке «прогризання» скрізь, де це можливо», – зауважив експерт.

Водночас вагомою умовою для успіху армії РФ на землі досі залишається перевага у повітрі. Саме авіаційні удари та нальоти дронів дозволяють противнику розчищати шлях для такого «повільного прогризання».

Утім, в Інституті вивчення війни (ISW) наголошують, що нейтралізація російської авіації за допомогою західних винищувачів F-16, Gripen та новітніх комплексів ППО може позбавити Росію головного інструменту вогневого тиску й, як наслідок, зламати темпи наступу.

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