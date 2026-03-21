Поліція: у Слов’янську затримали підозрюваного у вбивстві правоохоронця

У Слов’янську на Донеччині затримали 50-річного раніше судимого жителя, який розстріляв дільничного офіцера поліції під час виконання ним службових обов’язків, повідомила Національна поліція України.

За даними правоохоронців, 19 березня під час перевірки документів чоловік відкрив вогонь по наряду поліції. Від отриманих поранень на місці загинув капітан поліції Олег Захаренко, старший дільничний офіцер поліції відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції.

«Для розшуку та затримання фігуранта було введено спеціальну поліцейську операцію. Сьогодні оперативники отримали інформацію від місцевих жителів, які помітили чоловіка, схожого за описом на розшукуваного», – поінформували в поліції.

Під час обстеження території можливого перебування зловмисника його затримали.

«Попередньо встановлено, що чоловік перебував у СЗЧ. У нього вилучили речові докази, зокрема вогнепальну зброю», – уточнили у поліції.

Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

