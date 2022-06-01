Ракетний обстріл Слов’янська: зруйновано приватні будинки, ніхто не постраждав

Російські війська завдали ракетного удару по Слов’янську Донецької області – зруйновано приватні будинки в одному з мікрорайонів міста.

«У Слов’янську знову недобрий ранок. Ракетним ударом зруйновано три приватні будинки в одному з мікрорайонів міста. Ще близько десяти дістали пошкоджень. На щастя, обійшлося без жертв», – повідомив у фейсбуці голова Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

Учора повідомлялося про обстріл армією РФ Слов’янська ракетами «Іскандер».

За даними Генштабу ЗСУ, напередодні на Слов’янському напрямку військові РФ провели перегрупування військ.