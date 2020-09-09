«Слуга народу» та «Опозиційна платформа – За життя» втрачають рейтинг – опитування

«Слуга народу» та «Опозиційна платформа – За життя» втрачають своїх виборців, свідчать дані опитування групи «Рейтинг».

Згідно із соціологічним дослідженням, за «Слугу народу» у випадку парламентських виборів готові проголосувати 25,7% українців (проти 26% у серпні), а за ОПЗЖ – 16,7% (у серпні таких було 17,6%).

«Європейська солідарність» втратили 0,1 відсоткового пункта. Тепер її рейтинг – 15,6%. «Батьківщину» готові підтримати на виборах 9,4% (проти 10,4% в серпні).

«Голос» зміцнив позиції (4,3% проти 2,6% в серпні), проте у випадку виборів не потрапив би до парламенту.

Водночас п’ятивідсотковий бар’єр тепер долає Радикальна партія (6%).

Опитування проводили 29 серпня – 3 вересня методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера. У дослідження взяли участь 10 000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження – не більш як 1%.