Опитування: «Слуга народу» продовжує втрачати рейтинг, ОПЗЖ посилює позиції

Партія «Слуга народу» продовжує втрачати рейтинг, свідчать дані дослідження фонду «Демократичні ініціативи» та соціологічної служби «Центру Разумкова».

У квітні рейтинг владної партії становив 41,5%. З того часу він почав знижуватися й впав до 29,5%.

Другою партією за електоральними симпатіями залишається «Опозиційна платформа – За життя», за яку готові віддати свій голос 21,7% респондентів (проти 14,2% у квітні).

Третьою йде «Європейська солідарність» (15,5%), четвертою – «Батьківщина» (11,5%).

Якби вибори відбувалися найближчої неділі, партія «Голос» не пройшла б до парламенту, набравши 1,8% голосів.

Опитування проводили 14-19 серпня. У ньому взяли участь 2018 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.