У «Слузі народу» планують узаконити можливість відкликання народних депутатів

Верховна Рада незабаром може розглянути та ухвалити законопроєкт, що передбачатиме відкликання депутатів Верховної Ради та місцевих рад. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив представник фракції «Слуга народу» Олександр Качура.

«У мене вже є драфт відповідного законопроєкту. Але у мене поки що є до нього кілька питань, які треба вдосконалити. Але ми його внесемо також однозначно (в порядок денний – ред.). Можливо, уже до кінця цього року разом з колегами і проголосуємо», – розповів парламентар.

За словами Качури, цей законопроєкт є одним із законопроєктів «у комплексі законопроєктів про народовладдя» і в ньому не йдеться про імперативний мандат.

«Це не імперативний мандат, коли політична партія вирішує, що треба відклиати когось (я вважаю, що це суперечить і здоровому глузду, і принципам демократії, тому що у нас не може бути політичної і партійної диктатури апріорі в країні). Але відкликання депутатів і місцевих рад, і парламенту – повинен бути такий інструмент у народу України. Якщо хось розчарувався у своєму мажоритарнику, наприклад, і щодо нього, наприклад, є якесь корупційне правопорушення зафіксоване, то суспільство може відповісти цьому народному депутату і відкликати його, переобрати свого представника», – пояснив представник монобільшості.

Також в інтерв'ю Радіо Свобода Качура анонсував ухвалення нового внутрішньофракційного етичного кодексу для депутатів «Слуги народу».