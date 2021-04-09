США: Джордж Флойд помер від браку кисню – медичний експерт

46-річний чорношкірий чоловік Джордж Флойд помер від браку кисню, коли перебував притиснутим обличчям вниз до тротуару – з коліном поліцейського Дерека Шовіна на шиї. Це в суді 8 квітня засвідчив лікаря-пульмонолог Мартін Тобін, і ці свідчення посилюють аргументи обвинувачення на суді про вбивство.

«Містер Флойд помер від низького рівня кисню.Це спричинило пошкодження його мозку», – сказав медичний експерт.

Тобін переглянув відео арешту Флойда, який стався в Міннеаполісі в травні 2020 року, детально описуючи присяжним свої медичні спостереження.

45-річного поліцейського Шовіна, який є білошкірим, зафіксовано на відео, коли він стоїть коліном на шиї Флойда понад дев’ять хвилин. У цей час 46-річний Флойд хапав повітря і неодноразово скаржився, що «не може дихати».

«Ви бачите його очі, він при тямі, а потім бачите, що ні. В одну секунду він живий, а в іншу секунду вже ні. Це момент, коли життя виходить з його тіла», – відзначив лікар.

«Коліно залишається на шиї ще 3 хвилини 27 секунд після того, як він зробив останній вдих. Коліно залишається на шиї ще 2 хвилини 44 секунди після того, як офіцери виявили, що пульсу немає», – додав медичний експерт.

Команда захисту Шовіна намагається довести, що колишній офіцер діяв згідно зі службовими інструкціями, а Флойд, можливо, помер від передозування наркотиками. Адвокати також кажуть, що проблеми Флойда зі здоров’ям сприяли його смерті.

Але медичний експерт Мартін Тобін зазначив, що до низького рівня кисню у Флойда призвели чотири фактори: підняття офіцерами його наручників, тверда бруківка, положення тіла, повернена голова та коліно на спині та шиї.

«Здорова людина, піддана тому, що зазнав містер Флойд, померла б», – наголосив фахівець.

Коментуючи припущення, що Флойд помер від передозування наркотиків, Тобін сказав, що знайдений в організмі загиблого фентаніл зазвичай пригнічує дихання, але частота дихання Флойда здавалася нормальною, перш ніж він знепритомнів і помер.

Афроамериканець Джордж Флойд загинув у Міннеаполісі в травні 2020 року під час затримання. Поліцейському, який притиснув шию чоловіка коліном до землі за кілька хвилин до його смерті, висунули звинувачення у вбивстві. Загибель Флойда призвела до численних протестів у США за права темношкірого наслення і проти свавілля поліції.