США: на суді через смерть Джорджа Флойда почалися вступні промови сторін

У Міннеаполісі почався суд над колишнім офіцером поліції Дереком Шовіном, якого звинувачують у смерті 46-річного чорношкірого Джорджа Флойда.
Прокурор Джеррі Блеквелл у своєму вступному слові заявив присяжним, що варто пам’ятати про дев’ять хвилин 29 секунд – стільки часу Шовін протримав коліно на шиї Флойда 29 травня минулого року.
Блеквелл нагадав присяжним, що Шовін «не відпустив і не піднявся» навіть після того, як Флойд 27 разів сказав, що не може дихати, і перестав рухатися.
«Він поставив коліна йому на шию і спину, притиснуваши і розчавивши його, доки дихання – ні, пані та панове – саме життя не залишило його», – сказав прокурор.
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Присяжним також було продемонстрували відео смерті Флойда.
Шовіну загрожують звинувачення у вбивстві третього ступеня та вбивстві другого ступеня. 12 присяжних, серед яких є як білі, так і чорношкірі, мають ухвалити рішення щодо вироку.
Захист намагатиметься викликати сумніви в провині Шовіна, посилаючись на докази того, що Флойд нібито міг померти від вже наявних у нього захворювань або наркотиків.
Також, як очікується, адвокати Шовіна стверджуватимуть, що Шовін не мав наміру заподіяти йому шкоду.
Деякі члени групи присяжних попросили звільнити їх від виконання обов’язків через тиск і гучний характер судового розгляду.
Двох потенційних присяжних було звільнено, коли вони заявили, що не впевнені, що сума в 27 мільйонів доларів, сплачена містом родині Флойда, не вплине на їхні судження.
Афроамериканець Джордж Флойд загинув у Міннеаполісі в травні 2020 року під час затримання. Поліцейському, який притиснув шию чоловіка коліном до землі за кілька хвилин до його смерті, висунули звинувачення у вбивстві. Загибель Флойда призвела до численних протестів у США за права темношкірого наслення і проти свавілля поліції.
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