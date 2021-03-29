Смерть Джорджа Флойда: у США починається суд над колишнім поліцейським

У Міннеаполісі 29 березня повинен розпочатися суд над колишнім офіцером поліції, якого звинувачують у смерть чорношкірого американця Джорджа Флойда. Очікується, що ключовим доказом у справі стане відео, на якому видно, як тоді офіцер поліції Дерек Шовін коліном став на шиб Флойда, притиснувши його до землі під час арешту. Він протримав так затриманого протягом дев’яти хвилин.

Після смерті Флойда у США та багатьох інших країнах почалися протести проти расової несправедливості та жорстокості поліції.

Шовіну висунуто звинувачення у вбивствах другого ступеня, вбивствах третього ступеня та ненавмисному вбивстві. Його долю вирішить журі присяжних.

Суд вирішуватиме, чи спричинили дії Шовіна до смерті Флойда.

Звинувачення наполягатиме, що те, що Шовін утримував Флойда, стало «суттєвою» причиною втрати ним свідомості і, врешті, його смерті.

Захист спробує довести, що Флойд міг померти від наявних захворювань або, що наркотики фентаніл та метамфетамін, виявлені в його організмі, сприяли його смерті. Очікується, що адвокати Шовіна також будуть стверджувати, що Шовін не мав наміру заподіяти шкоду затриманому.

Адвокати та судді опрацювали понад 100 потенційних членів журі за близько два тижні. Більшість із них відсіяли через те, що кандидати визнали наявність стійкої позиції щодо об’єкту розгляду і не можуть бути безсторонніми.

З 15 обраних присяжних дев’ятеро є білими, четверо – чорношкірі, двоє мають змішане походження. За словами судді, 12 членів братимуть участь в ухваленні рішення, ще двоє будуть потрібні для заміни. Одного з обраних звільнять від виконання обов’язків у день суду, якщо його послуги не знадобляться.

Для обвинувального вироку потрібна одностайна позиція всіх присяжних.

Двоє потенційних присяжних у справі були звільнені, коли заявили, що не впевнені, що компенсація в розмірі 27 мільйонів доларів, сплачена містом сім’ї Флойда, не вплине на їхнє рішення.