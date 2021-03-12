США: влада Міннеаполісу виплатить родині вбитого поліцейськими Джорджа Флойда 27 мільйонів доларів

Місто Міннеаполіс на середньому заході США досягло угоди з сім’єю Джорджа Флойда, який помер після затримання поліцейськими, про виплату на суму 27 мільйонів доларів. За відповідне рішення одноголосно проголосувала міська рада 12 березня.

В цю суму входить пожертва на 500 тисяч доларів, який родина планує зробити на користь громади району в Міннеаполісі, де він загинув.

Сестра покійного Бріджет Флойд заявила, що вона та її сім’я «задоволені тим, що ця частина нашого трагічного шляху до справедливості для мого брата Джорджа завершена».

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Торік родичі Флойда подали до суду на місто Міннеаполіс і чотирьох співробітників поліції, стверджуючи, що поліція застосувала надмірну силу проти нього і порушила його конституційні права.

9 березня розпочався відбір присяжних у гучному процесі над американським білим поліцейським Дереком Шовіном, якого звинувачують у вбивстві темношкірого чоловіка Джорджа Флойда.

Шовін заперечує свою провину і стверджує, що діяв відповідно до поліцейської інструкції.

Афроамериканець Джордж Флойд загинув у Міннеаполісі в травні 2020 року під час затримання. Поліцейському, який притиснув шию чоловіка коліном до землі за кілька хвилин до його смерті, висунули звинувачення у вбивстві. Загибель Флойда призвела до численних протестів у США за права темношкірого наслення і проти свавілля поліції.