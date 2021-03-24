США: у справі про смерть Флойда при затриманні обрали склад присяжних

У справі проти колишнього поліцейського Міннеаполіса Дерека Шовіна через смерть затриманого Джорджа Флойда обрали фінальний склад присяжних.

Вступні промови сторін почнуться 29 березня. За очікуванням, вступна стадія триватиме близько місяця.

Шовіна звинувачують у ненавмисному вбивстві. Під час затримання він близько дев’яти хвилин тримав коліно на шиї Флойда. Колишній поліцейський заперечує провину.

Адвокати та судді опрацювали понад 100 потенційних членів журі за близько два тижні. Більшість із них відсіяли через те, що кандидати визнали наявність стійкої позиції щодо об’єкту розгляду і не можуть бути безсторонніми.

З 15 обраних присяжних дев’ятеро є білими, четверо – чорношкірі, двоє мають змішане походження. За словами судді, 12 членів братимуть участь в ухваленні рішення, ще двоє будуть потрібні для заміни. Одного з обраних звільнять від виконання обов’язків у день суду, якщо його послуги не знадобляться.

Для обвинувального вироку потрібна одностайна позиція всіх присяжних.

Захисник родини Флойдів Бен Крамп висловив надію на «справедливий вирок».

«У смерті Джорджа Флойда було більше свідків, ніж у будь-якої іншої людини, білої чи чорної. Ми всі бачили одне й те ж – беззаперечні та невиправдані тортури та вбивство офіцером поліції чорношкірого чоловіка, який був у кайданках, знерухомлений і не становив загрози», – заявив він.

Інші відео показують, що Флойд поводився нестабільно ще до того, як його притиснули до землі. Сторона захисту планує апелювати до того, що померлий нібито вживав наркотики до арешту, отже, міг померти від передозування фентанілом та метамфетамінами, ускладненим наявними проблемами зі здоров’ям.

Захисники Шовіна також стверджують, що він діяв відповідно до підготовки, отриманої у Департаменті поліції Міннеаполісу.

Афроамериканець Джордж Флойд загинув у Міннеаполісі в травні 2020 року під час затримання. Поліцейському, який притиснув шию чоловіка коліном до землі за кілька хвилин до його смерті, висунули звинувачення у вбивстві. Загибель Флойда призвела до численних протестів у США за права темношкірого наслення і проти свавілля поліції.