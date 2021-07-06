Помер голова Держводагентства України Валентин Шліхта

У віці 59 років помер голова Державного агентства водних ресурсів України Валентин Шліхта, повідомила пресслужба агентства.

«Держводагентство з сумом повідомляє, що голова агентства Валентин Шліхта сьогодні передчасно пішов із життя. Водна галузь втратила досвідченого та висококваліфікованого фахівця, а колеги ­– мудрого й порядного керівника», – йдеться в повідомленні.

Про причину смерті не вказують. Повідомляється, що прощання відбудеться 7 липня в Рівному.

Уряд призначив Валентина Шліхту головою Державного агентства водних ресурсів 8 липня 2020 року.