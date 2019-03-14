Поліція: попередня причина смерті співробітника АП – хвороба серця

За результатами розтину попередня причина смерті співробітника адміністрації президента Олександра Бухтатого – хронічна ішемічна хвороба серця. Про це повідомили у поліції.

«Крім того, у нього виявили перелом кісток носа. Характер і спосіб отримання цієї травми, а також остаточна причина смерті буде відома після проведення судово-медичної експертизи. Під час огляду місця події та особистий речей чоловіка з’ясувалося, що зник його мобільний телефон», – мовиться у повідомленні.

Слідчі відкрили провадження за статтею умисного вбивства та розбою. З допомогою камери поруч з померлим поліцейські встановили і доправили до відділку двох чоловіків. У одного зних знайшли зниклий телефон.

Сьогодні вранці до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Багговутівській у Києві, біля церкви, перехожі виявили тіло чоловіка. Як повідомив Радіо Свобода речник Національної поліції Ярослав Тракало, загиблим є головний консультант департаменту інформаційної політики Адміністрації президента України Олександр Бухтатий.