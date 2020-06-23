В Україні почали розслідувати смерті лікарів, які працювали з хворими на COVID-19 – нарада в ОП

В Україні розпочалися епідеміологічні розслідування смерті лікарів, які працювали з хворими на COVID-19. Як повідомляє пресслужба президента, про це йшлося під час традиційної селекторної наради щодо запобігання поширенню коронавірусу, на якій головував Володимир Зеленський.

Після встановлення причини смерті лікарів можна буде здійснювати страхові виплати їхнім родинам, йдеться в повідомленні.

«Маємо рухатися зі страховими виплатами швидше, ніж COVID-19. І це стосується не лише тих, хто втратив близьких через бій із пандемією, але й лікарів, які пожертвували своїм здоров’ям», – сказав Зеленський.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що сьогодні МОЗ вивчає питання забезпечення ліками медзакладів та їхньої готовності до можливої другої хвилі коронавірусу. Крім того, Степанов повідомив, що в уряді розглянуть зміну фінансування пакетів щодо допомоги хворим на COVID-19.

За даними МОЗ, від 20 квітня кількість активних хворих на COVID-19 в Україні зросла на 386% і становить 20 083. «Показник захворюваності – 48 на 100 тисяч населення. Приріст активних підтверджених хворих за добу порівняно із попередньою склав +4,1%», – повідомили в МОЗ.

За останню добу в Україні виявили 833 нові випадки COVID-19.