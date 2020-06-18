Радіо Свобода Daily: Київ посилює контроль за дотриманням карантину, а Львівщина в лідерах за числом нових захворювань

Розпочнемо з ситуації щодо поширення коронавірусу.

Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров’я щодо продовження адаптивного карантину до 31 липня 2020 року.

Влада Києва посилює контроль за дотриманням карантинних вимог і правил безпеки, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Львівщина опинилася у лідерах за числом нових захворювань на COVID-19 і в антирейтингу уряду

Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом вирішив посилити карантинні заходи, пов’язані з пандемією коронавірусу.

Україна веде переговори щодо попереднього замовлення вакцини від COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визнала науковим проривом дослідження британських науковців про застосування дексаметазону для лікування хворих на COVID-19.

+70% від ставки лікарям

У Кабінеті міністрів України заявили, що готові виділяти понад два мільярди гривень щомісяця на підвищення зарплат лікарям, медсестрам, санітарам другої ланки, допоки не буде відпрацьована нова система нарахування зарплат у межах медичної реформи з 2021 року.

За повідомленням, виділення цих коштів дасть змогу забезпечити підняття виплат лікарям другої ланки до 70% від їхньої тарифної ставки, медсестрам і санітарам – на 50% і 25% відповідно від мінімальної заробітної плати. У разі узгодженої формули підвищення середня зарплата середнього медперсоналу підніметься до понад 7 тисяч гривень, а молодшого – наближатиметься до 6 тисяч гривень.

McDonald's: «українською смачніше»?

Посольство України у США виступило на підтримку мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's, яка веде бізнес в Україні українською мовою. Це відбулося на тлі обурення відеоблогера Анатолія Шарія та його прихильників тим, що інтерфейс терміналів самообслуговування в закладах McDonald's має лише дві мови – українську та англійську.

Після заяви блогера Шарія, Радіо Свобода звернулося за коментарем до «Макдональдз Україна». В компанії повідомили, що керуються українським законодавством.

Низка інших компаній, з якими в цьому контексті поспілкувалося Радіо Свобода, запевнили, що в Україні також керуються передусім мовним законодавством. Із 2022 року це законодавство вимагатиме, щоб всі сайти, орієнтовані на українського споживача, були передусім україномовними. Але спершу уряд ще має призначити нового мовного омбудсмена, нагадує співавтор закону про мову Роман Матис. Більше про те, якою мовою говорить бізнес в Україні, за лінком.

Що п'є Крим?

Загострення проблеми вододефіциту в Криму змушує підконтрольну Росії місцеву владу окупованого півострова шукати всілякі способи її вирішення. Поки російські політики пишуть листи в ООН, у кримському уряді намагаються вичавлювати останні краплі з підземних джерел, щоб уникнути життя за графіком. Крим.Реалії розповідають, до яких методів вдаються на півострові, щоб вижити без дніпровської води.

Друге коло «україногейту» ні Зеленському, ні Трампу не потрібне

На тлі повідомлень про пропозицію хабаря для керівників антикорупційних органів України ЗМІ знову згадали про українську компанію «Бурісма». Ту саму, до ради директорів якої входив Гантер Байден – син колишнього віцепрезидента США, а нині кандидата на президентських виборах.

Голова НАБУ Артем Ситник і керівник САП Назар Холодницький заперечили будь-який стосунок до цієї справи Гантера Байдена. Але критики Джо Байдена продовжують дорікати йому перебуванням сина у «Бурісмі». Це все відбувається після оприлюднення так званих «плівок Деркача». Але, як зауважили Радіо Свобода експерти, ані президент України Володимир Зеленський, ані суперник Байдена-старшого на виборах, нинішній президент США Дональд Трамп не зацікавлені роздмухувати друге коло «україногейту». Хоча це не знімає вимоги Вашингтона до Києва ефективно боротися з топ-корупцією і не лише у «справі Бурісми».

Екскомандувач ВМСУ Воронченко планує реформувати кадрову систему Міністерства оборони

У Військово-морських сил змінився командувач – замість адмірала Ігоря Воронченка, їх очолить його заступник, контр-адмірал Олексій Неїжпапа. Як і командир, він також залишився вірним Україні під час окупації Криму в 2014 році. З того ж року Неїжпапа очолював українську сторону на міжнародних навчаннях Sea Breeze. Воронченку натомість запропонували посаду генерального інспектора Міністерства оборони, він обіцяє займатись реформуванням кадрової системи. Раніше ту ж саму посаду обіймав діючий головнокомандувач ЗСУ, та попередній начальник Генштабу Руслан Хомчак. Воронченко дав невеличке інтерв’ю журналістам і детальніше розповів про свої плани.

80 років тому СРСР окупував країни Балтії

Таємні домовленості, шантаж і погрози, виставляння себе рятівником-миротворцем, розкол еліт, підкуп і задіяння «п’ятої колони», провокації, звинувачення жертви нападу в їхньому вчиненні, розміщення військ на кордоні, ультиматум, створення умов для унеможливлення надання міжнародної підтримки, введення військового контингенту, проведення фіктивних виборів, встановлення маріонеткових урядів, демонтаж державності, репресії – так виглядає механізм гібридної агресії, який не раз застосовував СРСР і до якого під керівництвом Володимира Путіна вдається сучасна Росія. 80 років тому, в червні, Радянський Союз окупував країни Балтії. Наша колега Ірина Штогрін у своєму матеріалі нагадує, як це було.

Чи був Вінстон Черчилль расистом і що буде з його пам’ятниками?

Мало який світовий державний діяч має більшу популярність серед українців, особливо протягом останніх воєнних років, як сер Вінстон Черчилль – лідер Великої Британії, коли та чинила опір нацистській агресії під час Другої світової війни. Та і на Батьківщині, за результатами численних опитувань, його називають одним із найважливіших британців в історії. Тож коли на пам’ятниках Черчиллю з’явилися надписи «расист», і вони опинилися під загрозою знесення на хвилі антиколоніальних протестів, у багатьох постало запитання про те, чи витримає постать Черчилля випробування історією? Які цінності його пам’ятники відображають тепер? Про це кореспондент Радіо Свобода Стюарт Ґрієр говорив із професором Річардом Тоєм із Ексетерського університету та автором нової книжки «Міфи Черчилля», яка незабаром має вийти друком.

Театри виходять з карантину

Українські театри одними з перших були змушені припинити свою діяльність через карантин. А тепер – останні, хто повертається до роботи. Одні театри вже відкрили двері для глядача, але працюють з карантинними обмеженнями. Інші вирішили перенести всі прем’єри на осінь і вже зараз готуватися до нового сезону. Про карантинні ноу-хау, рекорди та міжнародні виступи, флешбеки з війни та плани на осінь Радіо Донбас.Реалії розпитало представників п'ятьох театрів, вони з Сєвєродонецька, Києва, Маріуполя та Львова.

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