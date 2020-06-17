У Тернополі посилили карантин

Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом вирішив посилити карантинні заходи, пов’язані з пандемією коронавірусу.

Зокрема штаб вирішив заборонити всі масові заходи за винятком ЗНО, та тих, що пов’язані з діяльністю об’єктів критичної інфраструктури.

Заборонити святкування у закладах громадського харчування.

«Керівники торгово-розважальних центрів та ринків мають забезпечити розмежування потоків відвідувачів (окремий вхід, окремий вихід), проводити обов’язковий температурний скринінг, поновити дистанційну розмітку для відвідувачів. Діяльність закладів, що не можуть забезпечити виконання вище вказаних вимог заборонять», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що з 18 червня у місті посилять перевірки дотримання обмежувальних заходів.

Через загрозу COVID-19 в Україні Кабінет міністрів запровадив карантин з 12 березня. У травні його почали поступово послаблювати, перейшовши до так званого адаптивного карантину, встановленого з 22 травня до 22 червня.

17 червня Кабінет міністрів України вирішив продовжити дію адаптивного карантину до 31 липня.

Станом на ранок 17 червня серед 33 тисячі 234 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 в Україні – 943 є летальними, 14 тисяч 943 пацієнти одужали.