Смешко заперечив, що син Сацюка йде на вибори від «Сили і честі»

Лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі 13 червня дев’ятьох членів свого виборчого списку, з яким планує балотуватися до парламенту.

«Зараз хороші списки в багатьох. Людей набирають спеціалісти-ейчари, людей набирають за CV. А ми не набираємо людей за CV. У цих людей немає історії CV, у цих людей є історія життєвої боротьби», – заявив він.

Саакашвілі назвав своїх соратників у такому порядку:

Олесь Доній – народний депутат 6 і 7 скликань, телеведучий

Володимир Лановий – перший міністр економіки України

Костянтин Бушуєв - заступник голови Національної поліції

Дмитро Булах – громадський діяч, керівник «Харківського антикорупційного центру»

Ганна Соломатіна – колишня керівниця департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Національного агентства з питань запобігання корупції, звільнена після заяв про фальшування перевірок електронних декларацій

Олена Терещенко – громадська активістка, колишня депутатка Київської міської ради

Олег Михайлик – одеський активіст, який зазнав замаху влітку 2018 року

Наталія Жукова – гросмейтерка, дворазова чемпіонка Європи з шахів і віце-чемпіонка світу зі швидких шахів

Давид Сакварелідзе – колишній заступник Генерального прокурора

Саакашвілі був відсутній в Україні з лютого 2018-го по травень 2019 року після того, як його силоміць видворили з країни. При цьому за законом в народні депутати можуть балотуватися тільки ті громадяни України, які постійно проживали на її території протягом останніх п’яти років перед виборами.

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На питання журналіста, чи дозволить Центральна виборча комісія Саакашвілі взяти участь у виборах, при тому, що його понад рік не було в Україні, той зазначив, що його відсутність може бути кваліфікована як така, що мала місце з поважних причин.

«Президент України Зеленський, я йому дуже вдячний за це, скасував указ свого попередника і визнав, що це було незаконно). Якщо це було незаконно, то моя відсутність теж була незаконною. Якщо вона незаконна, то вона поважна. Тобто якщо ЦВК не буде мене реєструвати, я сподіваюся, що суд це питання вирішить», – сказав він.

Водночас Саакашвілі пообіцяв виконати рішення суду, якщо ЦВК відмовить йому в реєстрації і суд визнає таке рішення законним.

«В будь-якому випадку «Рух нових сил Міхеїла Саакашвілі» – я буду допомагати цим людям (членам виборчого списку партії – ред.). Я не за посадами кудись іду, але я вважаю, що це мій обов’язок, щоб ці люди були в парламенті. Не тому, що я хочу бути там, але я дуже хотів би, щоб вони були там. Якщо суд мені дозволить їх супроводжувати, я буду супроводжувати. Якщо суд такого не вирішить, хоча у випадку Сакварелідзе вирішив, я буду коритися закону», – сказав Саакашвілі.

Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну 29 травня – напереодні Володимир Зеленський повернув йому українське громадянство, якого його позбавив попередній президент України Петро Порошенко.

21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск парламенту і призначив дострокові вибори на 21 липня 2019 року.