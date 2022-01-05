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Новини | Суспільство

У Києві за три святкові дні вивезли понад 30 тисяч кубометрів сміття – КМДА

Сміття назбиралося на понад 4 тисячі кубометрів більше, ніж у звичайні дні

У Києві за три святкові дні з нагоди Нового року вивезли близько 32 тисяч кубометрів відходів, що на 15% більше, ніж у звичайні дні, повідомила пресслужба Київміськадміністрації з посиланням на комунальників.

Згідно з повідомленням, сміття назбиралося на понад 4,1 тисячі кубометрів більше, ніж у звичайні дні.

Наразі підприємства з вивезення сміття оптимізують графіки вивезення, враховуючи збільшення обсягів, кажуть столичні комунальники.

Напередодні повідомлялося, що у Києві за три новорічні вихідні двоє людей постраждали через піротехніку.

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