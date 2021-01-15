На дорогах у районах гірських перевалів випало до 35 см снігу – «Укравтодор»

Державне агенство автомобільних доріг «Укравтодор» повідомило, що на тлі снігопадів в Україні проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечений.

«Покриття на дорогах державного значення в більшості областях мокре, де останню добу випадали або йдуть опади покриття місцями засніжене (Волинська, Донецьк, Київська, Львівська, Рівненська, Черкаська області), місцями ожеледиця у Дніпропетровській та Миколаївській областях. На перевальних ділянках сніг йде вже другу добу, випало 10-35 см. Температура повітря -10-4°С. Стан покриття мокре в Закарпатській, в Львівській на покритті снігова каша, в Івано-Франківській покриття засніжене. В областях виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу, здійснюється їх обробка протиожеледними матеріалами», – йдеться в повідомленні.

В «Укравтодорі» зазначили, що для забезпечення проїзду дорогами державного значення залучені 1410 одиниць техніки та 1881 робітник.

За даними Укргідрометцентру, 15-16 січня в Україні очікується значне зниження температури повітря: вночі до 12-18° морозу, в північних областях місцями до 21° морозу, вдень до 10-16° морозу; 17-18 січня холодна погода утримається.