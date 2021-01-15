Столичні комунальники всю ніч прибирали вулиці від снігу, кількість бригад на світанку збільшили – КМДА

У Київміськадміністрації повідомили, що столичні комунальники минулої ночі не припиняли робіт із розчищення вулиць від снігу.

«413 одиниць спеціалізованої техніки КК «Київавтодор» працювало упродовж всієї ночі. У всіх районах працювали колони великої та малої техніки, які оперативно очищали проїжджі частини від снігу. 37 бригад з ручного прибирання упродовж ночі розчищали від снігу тротуари і зупинки громадського транспорту. На світанку знов почались інтенсивні опади у вигляді снігу, тому комунальники проводили повторне прибирання проїжджої частини. Тротуари обробляли бригади з ручного прибирання і механізована техніка. На світанку кількість працівників з ручного прибирання була збільшена», – йдеться в повідомленні.

За даними КМДА, наразі проводиться «посилене прибирання» підходів до наземних і підземних пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту.

«Загалом із початку негоди використано 2273 тонни солі, 1635 тонн піщано-соляної суміші, 96 тис. літрів рідких хлоридів», – додали в КМДА.

Раніше повідомлялося, що у Києві під час морозів діятиме 32 пункти обігріву.

Станом на зараз у столиці продовжує сніжити.