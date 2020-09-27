На високогір’ї Карпат випав сніг – синоптики

Відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру, який займається питаннями сходження снігових лавин у Карпатах, повідомив у неділю, що на горі Піп Іван у Івано-Франківській області випав сніг.

«У Карпатах 26-27 вересня в результаті проходження активного циклону, температура повітря в горах знизилася до +4°С, а на високогір’ї – до +1°С (місцями до 0°С). Зафіксовано випадання сильних дощів, на Чорногірському хребті випав перший сніг», – йдеться в повідомленні синоптиків у фейсбуці.

Синоптики розмістили у мережі фото з незначним сніговим покривом.

Раніше сьогодні у Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили про підвищення рівнів води у річках Карпатського регіону 28 вересня та про пожежну небезпеку у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.