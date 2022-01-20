У п’ятницю в Україні подекуди сніг і поривчастий вітер – синоптики

Найближчої доби атмосферні фронти із заходу Європи принесуть на більшість територій України невеликий сніг і посилення вітру.

За даними Укргідрометцентру, 21 січня лише в південних областях удень без опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, уночі в західних і східних областях, удень в Україні пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, в східних і Закарпатській областях 4-9° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла. У Карпатах сніг, хуртовина, температура вночі та вдень 9-14° морозу.

У Києві в п’ятницю невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-5°, вдень 0-2° морозу.