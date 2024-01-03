На Миколаївщині у Снігурівці пролунали вибухи на підприємстві, серед постраждалих є дитина – МВА

На території одного з підприємств на околиці Снігурівки на Миколаївщині пролунали кілька вибухів, постраждали місцеві жителі, серед яких є дитина, повідомив керівник міської військової адміністрації Іван Кухта.



«На превеликий жаль, прилеглі будинки на околиці міста отримали пошкодження від вибухової хвилі, внаслідок чого серед місцевих мешканців є постраждалі, які отримали травми різного ступеню тяжкості. Серед постраждалих є неповнолітня дівчинка», – написав він у фейсбуці.

За його словами, зараз постраждалим надається медична допомога.

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що ввечері війська РФ вдарили по Снігурівці ракетами С-300 – поранені четверо людей, серед яких є 15-річна дівчина.



«Сьогодні о 17:45 було три прильоти С-300 по Снігурівці. Поранені жінка, двоє чоловіків, які охороняли цей склад із гуманітаркою та 15-річна дівчина. Вона важка зараз перевозимо в місто», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.