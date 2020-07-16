США шкодують через рішення Туреччини перетворити Собор Святої Софії на мечеть – Помпео

США шкодують через рішення Туреччини перетворити Собор Святої Софії на мечеть, повідомив державний секретар Майк Помпео.

«З повагою до Айя-Софії ми були засмучені. Ми шкодуємо через рішення, ухвалене турецькою владою. Мені більше немає що додати з цього приводу», – сказав Помпео під час пресконференції у Вашингтоні 15 липня.

10 липня Вищий адміністративний суд Туреччини дозволив перетворити собор Святої Софії у Стамбулі у мечеть. Того ж дня президент Реджеп Таїп Ердоган підписав відповідний указ.

Собор був збудований у 532-537 роках за наказом візантійського імператора Юстиніана І. Айя-Софія був найбільшою церквою Християнського світу впродовж близько тисячоліття.

У 1204-1261 роках собор грецької православної церкви перетворили на римокатолицький собор. Це сталося в часи Латинської імперії.

У 1453 році, після захоплення Константинополя Османською імперією, собор перетворили на мечеть. До будівлі додали чотири мінарети.

У 1934 році Айя-Софія стала музеєм. Зараз собор перебуває в переліку світової спадщини ЮНЕСКО.

Собор Святої Софії щороку відвідує мільйони туристів. За даними стамбульської влади, лише у 2019 році пам’ятку відвідали 3,7 мільйона туристів.