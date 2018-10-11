Робот Софія здивувала Гройсмана (відео)

Робот Софія вперше відвідала Україну. Зокрема з нею зустрівся прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

На питання голови уряду, що їй відомо про Україну, Софія розповіла, що на території України сконцентрована чверть світових запасів чорнозему, а також згадала про найбільший у світі вантажний літак «Мрія».

«Це вже чимало», – визнав Гройсман.

Однак Софія на цьому не зупинилася і додала відомості про першу у світі конституцію, написану в Україні 1710 року, та авторство відомого музичного твору «Щедрик», яке належить композитору Миколі Леонтовичу.​

За підсумками зустрічі Гройсман висловив думку, що технічний процес повинен бути обмежений «чіткими правилами».

«Головна умова, щоб під час розвитку технологій використовувалось 100% людського потенціалу, а роботи були допоміжними», – заявив він.

Присутній на прес-конференції за участі гіноїда голова інвестиційного холдингу «МТН» Марк Гінзбург назвав робота «демонстрацією майбутнього».

«Софія демонструє наш майбутній світ, світ без кордонів, який не розділяють ані релігії, ані раси, ані політичні погляди. Софія – громадянка Саудівської Аравії, однак її створювали американець, китаєць і єврей. Фактично сьогодні ми говоримо про те, що основне її покликання – демонструвати всім нам, що буде завтра, можливо, післязавтра», – заявив він.

Людиноподібного робота у вигляді жінки (гіноїд) на ім’я Софія розробила гонконгська компанія Hanson Robotics. Планується, що робот 13 жовтня виступить у Палаці Спорту в рамках форуму Olerom.