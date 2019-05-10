Через 100 років український «Щедрик» знову залунав у Празі – відео

Виконали «Щедрик» у Празі не випадково. Адже 100 років тому, на початку травня 1919 року, цей твір вперше прозвучав у Європі, саме в Празі зі сцени Національного театру у виконанні Української республіканської капели під керівництвом видатного диригента Олександра Кошиця. Хор так само, як і нині, складався із 82 співаків і презентував тоді Європі мистецтво молодої УНР, яка проголосила про свою незалежність від більшовицької Росії і стала самостійною державою. На Батьківщині його називали «культурною армією», і надавали не меншого значення у виборюванні незалежності України, ніж регулярним військам. Сучасне втілення хору, окрім флеш-мобу, матиме повноцінний концерт 11 травня у празькому палаці «Жофін». Після цього Українська республіканська капела NOW Кредо продовжить гастрольний тур, який охоплює 11 європейських країн, і завершиться різдвяним виступом у Нью-Йорку в «Карнегі-холі».